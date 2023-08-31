شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: القبض على 4 متهمين بينهم مطلوبون فى قضايا إرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة عمليات ميسان القبض على "أربعة" متهمين بينهم مطلوبين بقضايا الإرهاب ومصادرة عدد من الأسلحة في قضاء المجر الكبير.

وذكرت القيادة في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الفضائية، العراقية، مساء اليوم الأربعاء، إنه :"تنفيذاً لتوجيهات قائد عمليات ميسان الفريق الركن محمد جاسم الزبيدي بملاحقة المطلوبين للقضاء والقبض عليهم، قوة من الفوج الثاني للواء المشاة السابع والتسعين ، قيادة عمليات ميسان ، ألقت القبض على مطلوب وفق أحكام المادة 1/4 إرهاب وآخر متهم وفق أحكام المادة "405 القتل العمد و 2/4 إرهاب" ، من قانون العقوبات، واثنين آخرين من مطلقى العيارات النارية، فضلاً عن مصادرة عدد من الأسلحة فى قضاء المجر الكبير".



وأضافت القيادة في بيانها أنه :"تم تسليم المتهمين والمضبوطات إلى الجهات المختصة".