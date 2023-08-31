شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة اللبناني يبحث مع مسئول أمريكى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الطاقة والمياه بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك مع كبير مستشاري الإدارة الأمريكية لشئون أمن الطاقة اموس هوكشتين.

جاء ذلك خلال لقائهما بمقر وزارة الطاقة والمياه بلبنان بحضور السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا.

وكان هوكشتين قد وصل صباح اليوم إلى بيروت في زيارة تستمر ليومين، حيث التقى، في وقت سابق اليوم، برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.