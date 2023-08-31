شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع للجنة المعنية بالإعداد للقمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت اللجنة المعنية بالمتابعة والإعداد للقمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوزارى اجتماعا لها اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة سفير لبنان لدى مصر ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية السفير على الحلبى باعتبار بلاده رئيسا للدورة الحالية للقمة العربية التنموية( بيروت 2019 ).

وشارك في الاجتماع ممثلو ورؤساء وفود الدول العربية الأعضاء في اللجنة (السعودية والمغرب وموريتانيا واليمن وتونس) والأمانة العامة للجامعة العربية التي مثلها كل من : السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، والسفير علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، والدكتورة ندى العجيزي مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي.

وقدم السفير علي الحلبي سفير لبنان لدى مصر مندوبها الدائم بجامعة الدول العربية (رئيس اللجنة)، في بداية الاجتماع، مداخلة حول مخرجات القمة التنموية في دورتها الرابعة وأهم المشروعات والبرامج التي صدرت عنها، وما قام به لبنان من جهود في متابعة تنفيذها.

ومن جانبها عرضت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة، مداخلة عرضت خلالها تقريرا موجزا حول مناقشات اللجنة على مستوى كبار المسؤولين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين الذي انعقد أول أمس الثلاثاء، وكان مخصصاً لمناقشة مشروع جدول أعمال الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية.

كما استعرضت السفيرة هيفاء أبوغزالة، مشروع القرار الخاص بمشروع جدول أعمال الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، والمرفوع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري في وقت لاحق اليوم لإقراره.

وبدوره قدم وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة الموريتاني لمرابط ولد بناهي،استعراض للإجراءات المتخذة للإعداد والتحضير للقمة التنموية القادمة (الدورة الخامسة المقرر انعقادها في نواكشوط بتاريخ 7 نوفمبر 2023)