شكرا لقرائتكم خبر عن الحماية المدنية التونسية: وفاة 9 أشخاص وإصابة 371 خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحماية المدنية فى تونس تسجيل وحداتها وفاة 9 أشخاص وإصابة 371 آخرين فى حوادث مختلفة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأفادت الحماية المدنية - فى بيان اليوم /الخميس/ - بأن وحداتها قامت خلال نفس الفترة بـ 416 تدخلا، بينها 52 تدخلا لإطفاء الحرائق و119 تدخلا للنجدة والإسعاف بالطرقات و230 تدخلا للإسعاف فى غير حوادث المرور.

يذكرأن، أعلنت الحماية المدنية في تونس تسجيل وحداتها الثلاثاء الماضى 11 حالة وفاة و327 إصابة في حوادث مختلفة.

وأفادت الحماية المدنية في بيان، بأن وحداتها سجلت 405 تدخلات بينها، 78 تدخلا لإطفاء الحرائق، و118 تدخلا للنجدة والإسعاف بالطرقات، و197 تدخلا في غير حوادث المرور.