شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأردنى يعلن عودة قواته المساهمة ضمن مهام الأمم المتحدة فى مالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الأردنى، عودة الدفعة الثانية والثالثة (الأخيرة) من قوة الانتشار السريع الأردنية (مالي/3) ووحدة الإسناد الأرضي (مالي/5)، إلى الأردن عبر مطار الملكة علياء الدولي، بعد انتهاء مهامهما في جمهورية مالى.

وجاءت المشاركة الأردنية مع القوة الدولية المشتركة في إطار الواجب الإنساني الذي تنفذه القوات المسلحة الأردنية في مختلف بقاع العالم، ضمن مهام الأمم المتحدة ومساهمتها الكبيرة في إعادة الأمن والاستقرار، وتقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدات الإنسانية للدول التي تشهد حروبًا وكوارث أو أزمات تحت مظلة الأمم المتحدة.

يشار إلى أن القوات المسلحة الأردنية شاركت ضمن قوات حفظ السلام العاملة في مالي منذ يوليو 2018 من خلال تقديم خدمات الإسناد الأرضي في مطار غاو شمالي مالي.

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