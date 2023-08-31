شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية جنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة خطية، من الفريق أول سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان، تتضمن سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين، وأوجه تكثيف التنسيق الثنائى حيال العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الخميس، أنه تسلم الرسالة، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، خلال استقباله فى ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وزير الشؤون الإنسانية ودرء الكوارث بجمهورية جنوب السودان "ألبينو أكول أتاك".



وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.