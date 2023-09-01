شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أمريكى: حان الوقت لترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الوسيط الأمريكى فى اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، عاموس هوكستين، الخميس، إن الوقت حان لترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل بعدما أشرف على اتفاق بحرى بين البلدين، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وقال الموفد الأمريكي فى ختام زيارة استمرت يومين إلى لبنان، إنه سيغادر الأخير "متفائلًا كما أفعل دائمًا، فلا شيء مستحيل".

وأضاف: "أنا أيضًا متحمس لإحلال السلام وإعادة بناء هذا البلد، وآسف على كل فرصة ذهبت سدى، فلبنان يملك كل المقومات ليكون بلدًا مزدهرًا، يملك المواهب، والموارد الطبيعية، والتاريخ العريق".

وعلّق هوكستين على بدء أعمال التنقيب عن الغاز فى المياه اللبنانية، حيثُ قال إن هذا "ليس نهاية المطاف وإنما بداية لما هو ممكن"، مشيرًا إلى أن التنقيب هو "بداية الاستثمارات، وفرص العمل للشباب اللبنانى، وتفعيل العجلة الاقتصادية".

وأشار إلى الحاجة لإجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية فورية، وانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية وتشكيل حكومة جديدة.

وأكد أنه "بعد أن تمكنا من ترسيم الحدود البحرية، يمكن الآن العمل على ترسيم الحدود البرية"، مضيفًا أنه "من الطبيعى الانتقال إلى الحوار حول باقى المندرجات بحسب التصور الذى وضعته الحكومة اللبنانية".

وأوضح أنه "فى اليومين الماضيين كنت هنا للاستماع إلى وجهات نظر الحكومة اللبنانية، وانتقلت أيضًا إلى الجنوب، وزرت الخط الأزرق لأفهم وأتعلّم أكثر ما هو المطلوب للوصول إلى نتيجة، وحان الوقت للاستماع إلى الطرف الآخر حول وجهة نظره، وذلك لوضع تصوّر عمّا إذ كان هناك فرصة لإتمام الاتفاق".

وكان هوكستين قد التقى وزير الخارجية اللبنانى عبدالله بو حبيب، الذى علّق على موضوع تثبيت الحدود الجنوبية البرية بالقول إنه فى صدد تقييم مدى استعداد الأطراف المعنية لإطلاق هذا المسار".