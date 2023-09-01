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شكرا لقرائتكم خبر عن "الحج السعودية" تضع حزمة إرشادات للعمرة فى الموسم الجديد.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - منذ أن أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، بدء استقبال المعتمرين القادمين من خارج المملكة ، فى يوليو الماضى، لموسم العمرة للعام الهجرى الجديد، وهناك حزمة من الإرشادات والتعليمات تحرص الوزارة على إيصالها للمعتمرين لأداء مناسكهم بيسر وأمان .
فإذا كنت معتمر فعليك الالتزام بهذه التعليمات ..
ـ عناصر التوثيق جميعها عبر الموقع الإلكترونى .
ـ التأكد من الاطلاع على تفاصيل برنامج العمرة والخدمات المقدمة قبل الدفع.
ـ يُمنع إدخال الأمتعة لمصليات المسجد النبوى أو ساحاته.
ـ تحفظ الأمتعة فى الأمانات الخارجية للحرمين.
ـ تجنب الوقوف المفاجئ وعرقلة السير بمسارات الطواف فى الدخول والخروج.
ـ تجنب التعامل مع الشركات غير المرخصة.
ـ أداء صلاة ركعتي الطواف يكون في أي مكان من المسجد الحرام.
ـ عند استخدام قطار الحرمين يجب التواجد قبل موعد الرحلة بوقت كافٍ.
ـ للتواصل مع المشايخ أو أى استفسار يمكنك استخدام الروبوت التوجيهي الذكي بالحرم.
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