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"الحج السعودية" تضع حزمة إرشادات للعمرة فى الموسم الجديد.. إنفو جراف

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القاهرة - سامية سيد - منذ أن أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، بدء استقبال المعتمرين القادمين من خارج المملكة ، فى يوليو الماضى، لموسم العمرة للعام الهجرى الجديد، وهناك حزمة من الإرشادات والتعليمات تحرص الوزارة على إيصالها للمعتمرين لأداء مناسكهم بيسر وأمان .

فإذا كنت معتمر فعليك الالتزام بهذه التعليمات ..


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ـ عناصر التوثيق جميعها عبر الموقع الإلكترونى .

ـ التأكد من الاطلاع على تفاصيل برنامج العمرة والخدمات المقدمة قبل الدفع.

ـ يُمنع إدخال الأمتعة لمصليات المسجد النبوى أو ساحاته.

ـ تحفظ الأمتعة فى الأمانات الخارجية للحرمين.

 

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ـ تجنب الوقوف المفاجئ وعرقلة السير بمسارات الطواف فى الدخول والخروج.

ـ تجنب التعامل مع الشركات غير المرخصة.

ـ أداء صلاة ركعتي الطواف يكون في أي مكان من المسجد الحرام.

ـ عند استخدام قطار الحرمين يجب التواجد قبل موعد الرحلة بوقت كافٍ.

ـ للتواصل مع المشايخ أو أى استفسار يمكنك استخدام الروبوت التوجيهي الذكي بالحرم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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