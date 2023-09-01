شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة السعودية: 5 سنوات عقوبة تمكين غير السعودى من ممارسة نشاط اقتصادى خاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت النيابة العامة السعودية أن المشرع السعودي عزز من أوجه الحماية الجزائية للأنشطة الاقتصادية في شأن كل أشكال التعدي، ووضع التدابير اللازمة لذلك عبر تقرير المساءلة عن أي ممارسة أو سلوك من شأنه الجناية عليها.وفق "سبق" .

وقالت النيابة العامة، إنه يحظر قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس لحسابه الخاص نشاطاً اقتصادياً في المملكة غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه غير السعودي من استعمال اسمه أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له أو سجله التجاري أو اسمه التجاري أو نحو ذلك.