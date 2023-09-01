شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن ترحب بقرار القضاء العراقى بالحكم على إرهابيين قتلوا مواطنا أمريكيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، بقرار القضاء العراقى بالحكم على إرهابيين قتلوا مواطناً أمريكيا.

وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر فى بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع": "نرحب بقرار المحكمة العراقية بإدانة وإصدار أحكام على عدد من الأشخاص والحكم عليهم بتهم الإرهاب في ما يتعلق بمقتل المواطن الأمريكى ستيفن ترول".

وأضاف: "من الضرورى أن يواجه جميع المسؤولين عن هذا الاغتيال الوحشي المتعمد المساءلة"، معرباً عن أمله بأن "يحقق لهم هذا الحكم قدراً من العدالة".

يذكر أن رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقى فائق زيدان، بحث خلال استقباله رئيس فريق التحقيق الدولى الخاص "يونيتاد" كريستيان ريتشر، التعاون بين القضاء وفريق التحقيق الدولى بشأن جرائم تنظيم "داعش" الإرهابى.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن مجلس القضاء الأعلى فى العراق قوله - في بيان له - "إن رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، استقبل صباح اليوم رئيس فريق التحقيق الدولى الخاص "يونيتاد" كريستيان ريتشر، وبحث معه استمرار التعاون بين القضاء وفريق التحقيق الدولي في جمع الأدلة الخاصة بجرائم تنظيم داعش الإرهابى".

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