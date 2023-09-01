شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق التنمية الثقافية: لم ندخر جهدا فى دعم السودانيين المقيمين فى مصر ثقافيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، القائم بأعمال قطاع صندوق التنمية الثقافية، إن وزارة الثقافة لم تدخر جهدًا فى دعم الإخوة السودانيين المقيمين فى مصر، من خلال مشاركتهم في الأنشطة الثقافية والإبداعية المختلفة، وذلك بالتعاون مع مبادرة "إسناد السودانيين المتأثرين بالحرب" والتي يرأسها الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق.

وأكد قانوش أن الهدف الأساسي من مشاركة وزارة الثقافة في هذه المبادرة هو دعم الإخوة السودانيين اللاجئين في مصر والتخفيف عنهم جراء الظروف التي وقعت في دولة السودان مؤخراً، وذلك عن طريق مشاركتهم في الأنشطة الثقافية المختلفة لممارسة الحياة الطبيعية.

وأضاف الدكتور وليد قانوش أن صندوق التنمية الثقافية سيتيح للإخوة السودانيين الالتحاق، مجانا، بورش التدريب على الحرف التقليدية حسب رغباتهم، لإقامة معارض وتسويق منتجاتهم وتوفير مصدر دخل لهم.

وتابع أنه من المقرر عقد اجتماع الأسبوع المقبل مع مسئولي المبادرة لمناقشة خطة الأنشطة المختلفة وكذلك إقامة احتفالية ثقافية فنية كبرى، تشمل أهم المفردات الثقافية والفنية المُجسدة للهوية السودانية، بمشاركة الإخوة السودانيين.

وكانت الدكتورة نيڤين الكيلاني قد وجهت بأهمية التعاون مع المبادرة، وإقامة فعاليات ثقافية وفنية بقصور الثقافة، ومراكز الإبداع التابعة للوزارة، بالقاهرة والإسكندرية وأسوان، وهي الثلاث محافظات التي تشهد أكبر تجمع للسودانيين النازحين في مصر، وكذلك إشراك السودانيين من خلال الفرق الفنية، وورش الحرف التراثية، خلال احتفالات تعامد الشمس في "أبو سمبل"، أكتوبر القادم.