شكرا لقرائتكم خبر عن سيول وانعدام فى الرؤية بمكة المكرمة والمدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والرياض والباحة والقصيم وعسير وجازان.
ونبه المركز بأن منطقة مكة المكرمة تشهد أمطارًا وسيولاً وشبه انعدام للرؤية، وتشهد منطقة جازان أمطارًا غزيرة وسيولاً وانعدامًا في الرؤية، كما تشهد منطقة الرياض ومنطقة القصيم ومنطقة الباحة أمطارًا خفيفة وتدنيًا في الرؤية.
كما نبه المركز إلى أن منطقة المدينة المنورة تشهد أمطارًا خفيفة مع تدنٍ في الرؤية، وتشهد منطقة عسير أمطارًا غزيرة وسيولاً وانعدامًا في الرؤية وتستمر حتى الساعة الـ 11 من ليل الجمعة.
وقد سبق أن أطلق المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، الإنذار مجددًا بشأن مختلف المناطق في المملكة، للتحذير من الأمطار الرعدية المصحوبة بالرياح النشطة.
وكانت بداية الإنذار ـ وفق المركز الوطني للأرصاد ـ 27 أغسطس الماضى ، وتوقع أن تكون التأثيرات المصاحبة أمطارا غزيرة ورياحا نشطة وانعدام الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول.
وشمل الإنذار الأحمر الذي أطلقه مركز الأرصاد السعودي أيضًا مناطق، أضم وميسان والطائف، والباحة والعقيق والقرى والمندق، ومنطقة عسير، والنماص وبلقرن وتنومة، والمجاردة وبارق ورجال_المع، وأبها وأحد رفيدة والحرجة، ومنطقة جازان وأبو عريش والمسارحة والطوال والحرث والدائر والريث والعارضة.
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