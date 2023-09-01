شكرا لقرائتكم خبر عن سيول وانعدام فى الرؤية بمكة المكرمة والمدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والرياض والباحة والقصيم وعسير وجازان.

ونبه المركز بأن منطقة مكة المكرمة تشهد أمطارًا وسيولاً وشبه انعدام للرؤية، وتشهد منطقة جازان أمطارًا غزيرة وسيولاً وانعدامًا في الرؤية، كما تشهد منطقة الرياض ومنطقة القصيم ومنطقة الباحة أمطارًا خفيفة وتدنيًا في الرؤية.

كما نبه المركز إلى أن منطقة المدينة المنورة تشهد أمطارًا خفيفة مع تدنٍ في الرؤية، وتشهد منطقة عسير أمطارًا غزيرة وسيولاً وانعدامًا في الرؤية وتستمر حتى الساعة الـ 11 من ليل الجمعة.

وقد سبق أن أطلق المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، الإنذار مجددًا بشأن مختلف المناطق في المملكة، للتحذير من الأمطار الرعدية المصحوبة بالرياح النشطة.