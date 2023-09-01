شكرا لقرائتكم خبر عن "عبد اللطيف رشيد" ناعيا كريم العراقى: أغنى الفن بالكثير من الأعمال المبدعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الجمعة، التعازى بوفاة الشاعر كريم العراقى، فيما أكد أنه أغنى الفن بالكثير من الأعمال المبدعة.

وقال الرئيس رشيد في تغريدة نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "رحل عن عالمنا اليوم الشاعر الكبير كريم العراقي الذي أغنى الثقافة والفن بالكثير من الأعمال المبدعة".

وأضاف: "تغمد الله الشاعر الفقيد بواسع رحمته وأحر التعازي لعائلته وجمهوره ومحبيه، إنا لله وإنا إليه راجعون".