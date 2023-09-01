شكرا لقرائتكم خبر عن "إيه اليوم الحلو ده".. هكذا احتفلت الملكة رانيا بعيد ميلادها.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتبست ملكة الأردن الملكة رانيا، كلمات من أغنية المطرب أحمد سعد "إيه اليوم الحلو ده"، ونشرتها على حسابها على "إنستجرام"، وذلك احتفاء بعيد ميلادها الـ53، الذى وافق يوم أمس 31 أغسطس.





وأرفقت الملكة رانيا مجموعة صور من الاحتفال بعيد ميلادها، مع كلمات الأغنية، وقد كتبت تعليق: "إيه الناس الحلوة دي.. شكرًا لأحلى فريق على هالمفاجأة".

الملك عبدالله الثانى والملكة رانيا رفقة ولى العهد الأردنى وزوجته

ومن جانبه، نشر ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله، صورة مع والدته وزوجته الأميرة رجوة الحسين، وكتب تعليقا: "يا رب احفظ أمي وأدم عليها الصحة والعافية، كل سنة وأنتِ سعيدة وبألف خير".

وكانت الملكة رانيا، قد التقت ، الأربعاء الماضي، عددًا من النساء اللواتي احتفلن بعيد ميلادها على طريقتهن الخاصة، عبر تقطيع قالب حلوى متواضع.

كما نشرت الملكة رانيا أيضا مقطع فيديو يوثق احتفال نساء الأردن من مختلف الأعمار بعيد ميلادها بمظاهر أردنية خالصة سواء في الملابس أو الأطعمة، كما غنوا لها وسط ابتسامات ساحرة من الملكة المحبوبة من شعبها: "سنة حلوة يا جميل".

وكان حساب الديوان الملكي الأردني الرسمي قد نشر، عبر موقع إنستجرام، صورة تجمع بين الملكة رانيا العبد الله وزوجها جلالة الملك عبد الله الثاني، تم التقاطها في حفل زفاف ابنتهما سمو الأميرة إيمان العبد الله، وملحق بالصورة معايدة للملكة رانيا "أحر التهاني إلى جلالة الملكة رانيا العبدالله بعيد ميلادها، وكل عام وجلالتها بألف خير".

ونشرت الصفحة الرسمية للملكة رانيا عبر انستجرام أيضا ألبوم صور مع النساء الأردنيات من قرية حور الإنتاجية، معلقة: "ما فى أحلى من إني أكون بينكم... شكرا لأم محمد والسيدات الي التقيتهم اليوم في مطبخ فريال الإنتاجي في قرية حور . احلى استقبال، ومثال مميز على دعم النساء لبعضهم".