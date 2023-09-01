شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الأردنية ترفع أسعار المشتقات النفطية بنسبة تعد الأعلى منذ 9 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة "رؤيا الأردنية" إن الحكومة الأردنية قامت برفع أسعار المشتقات النفطية فى الأردن لشهر سبتمبر 2023، بنسب هى الأعلى منذ 9 سنوات (عام 2014).

وقال عامر الشوبكي، المختص فى شؤون النفط والطاقة، فى تصريح لـ"رؤيا" الجمعة، إن تسعيرة المحروقات لشهر سبتمبر تعد ثالث أعلى سعر بيع لمادة البنزين بشقيه (90، 95) فى تاريخ الأردن.

وقررت الحكومة رفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 إلى (960) فلسا / لتر، ورفع سعر بيع البنزين اوكتان 95 إلى (1205) فلسا/ لتر، والسولار إلى (800) فلس / لتر.

وتبين للجنة تسعير المحروقات بعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، ارتفاع سعر البنزين 90 بمقدار (40) فلسا/ لتر، وارتفاع سعر البنزين 95 بمقدار (40) فلسا / لتر ، وارتفاع سعر السولار بمقدار (85) فلسا / لتر.

وأضاف الشوبكى أن سعر مادة البنزين 90 لشهر أغسطس من العام الماضي، وصل إلى (990) فلسا/ لتر، ومادة بنزين 95 بلغت (1300) فلسا/ لتر، ومادة السولار وصل إلى (755) فلسا/ لتر، فيما بلغت الأسعار فى سبتمبر من العام ذاته لمادة بنزين 90 (985) فلسا/ لتر، وبنزين 95 (1230) فلسا/ لتر، والسولار (790) فلسا/ لتر.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات فى الأردن يعود إلى ارتفاع الأسعار عالميا، إضافة إلى الضريبة الثابتة المقطوعة على السعر المحلى المفروضة منذ تموز/ يوليو 2019.

وأوضح الشوبكى أن السولار يباع فى الأسواق العالمى بحوالى 125 دولارا للبرميل، وهذا السعر لا يتناسب مع سعر بيع خام برنت اليوم الذى وصل إلى حوالى 88 دولارا للبرميل، إلا أنه أعلى من الأسعار التى سجلت فى العامين 2011 و2014؛ عندما كان متوسط سعر النفط 110 دولار للبرميل.

رغم ارتفاع سعر بيع السولار إلا أنه يباع اليوم بأقل من العام الماضي، عندما كان فى ذروته، إذ وصل إلى 160 دولار للبرميل، وفقا للشوبكي.

وتابع أن ذلك بسبب انخفاض القدرة التكريرية للنفط فى المصافى العالمية وشح المعروض من المشتقات النفطية، مع تخفيضات أوبك+ المتفق عليها والطوعية.