شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات بالاختناق وسط صفوف الفلسطينيين خلال قمع الاحتلال مسيرة سلمية شرق غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، بينهم شاب بقنبلة غاز فى ظهره، ظهر اليوم /الجمعة/، خلال قمع قوات الإحتلال الإسرائيلى لمسيرات سلمية شرق مدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أنه فتح جنود الإحتلال المتمركزين داخل آلياتهم ومواقعهم العسكرية الجاثمة بالقرب من السياج الفاصل شرق القطاع، نيران أسلحتهم صوب عشرات المواطنين الذين تظاهروا فى منطقة ملكة، رفضا لجرائم الإحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا ومقدساتنا، ما أدى لإصابة شاب بقنبلة غاز فى الظهر، وآخرين بالإختناق.