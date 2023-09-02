شكرا لقرائتكم خبر عن "أرصاد" الإمارات: أمطار غزيرة اليوم وغدا رغم الارتفاع الكبير فى درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع المركز الوطني للأرصاد بالإمارات، اليوم السبت، تكون بعض السحب الركامية شرقاً، يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر، يصبح رطب ليلاً حتى صباح غدٍ الأحد، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار والأتربة، كما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي ومتوسط إلى خفيف الموج في بحر عمان، وفق صحيفة الإمارات اليوم.

وأوضح المركز أن الطقس غداً سيحمل بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً قد يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر، مع ارتفاع في درجات الحرارة، يصبح رطب ليلاً حتى صباح الإثنين مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، خاصةً الغربية، منوهاً إلى أن الرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار نهاراً، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأكد أن طقس الإثنين يظل صحواً إلى غائماً جزئياً أحياناً وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، مع احتمال تكوّن بعض السحب شرقاً وجنوباً قد تكون ركامية بعد الظهر، يصبح رطب ليلاً حتى صباح الثلاثاء، مع فرصة تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً لتكون مثيرة للغبار، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن طقس الثلاثاء المقبل يكون صحواً إلى غائماً جزئياً وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، يصبح رطب ليلاً حتى صباح الأربعاء المقبل مع فرصة تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصةً الغربية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية تصبح شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً لتكون مثيرة للغبار، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان.



وتوقع المركز أن يكون طقس الأربعاء المقبل، صحواً إلى غائماً جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، وقد تظهر بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، يصبح رطب ليلاً حتى صباح الخميس، مع احتمال تشكّل الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون نهاراً مثيرة للغبار، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.