شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الصومال يؤكد عزم بلاده دحر الإرهاب في كل شبر من أراضيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الصومال الدكتور حسن شيخ محمود، أن الجيش الوطني الصومالي والقوات المحلية بالولايات، والمقاومة الشعبية، سيلاحقون الخلايا الإرهابية في كل شبر من أراضي بلاده، مشددا على أن الهدف من القضاء على الإرهاب هو ضمان الاستقرار، وإعادة الخدمات الأساسية، وإرساء البنية التحتية للسكان المحليين.

وقال الرئيس الصومالي - في خطاب له أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم السبت - "إن القوات المسلحة الوطنية تغلبت على العدو الإرهابي المتمثل في مليشيات (الشباب) المرتبطة بتنظيم (القاعدة)، وإن الجيش الوطني بالتعاون مع المقاومة الشعبية تمكن من تحرير مدن ومناطق ولايتي هيرشبيلي وجلمدج، منوها بعمليات عسكرية ستكون ضد فلول المتمردين في المناطق التابعة لولايتي جنوب الغرب، وجوبالاند.

ويتزامن خطاب رئيس البلاد في وقت تواصل فيه الحكومة الفيدرالية الصومالية تجفيف مصادر اقتصاد المتمردين، وفكريا، حيث أصدر علماء الصومال بالإجماع بيانا لـ"تجريم التعامل مع "الخوارج"، وأنهم لا يمثلون الإسلام والمسلمين".

وتعاني ميليشيات (الشباب) "الخوارج" من ضعف كبير فيما يتعلق بقتالهم اليائس أمام جحافل القوات المسلحة، وجهاز الأمن الوطني والمخابرات، والقوات المحلية الصومالية.