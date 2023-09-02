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الخارجية السعودية تعرب عن تعازى المملكة لجنوب أفريقيا إثر حريق فى الحى التجارى

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القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية السعودية عن تعازي المملكة العربية السعودية وصادق مواساتها لحكومة وشعب جنوب أفريقيا، إثر الحريق الهائل الذي وقع بالحي التجاري في مدينة جوهانسبيرج، وفق بيان للخارجية السعودية.

وأكدت الوزارة وقوف المملكة وتضامنها مع حكومة وشعب جمهورية جنوب أفريقيا في هذا المصاب الجلل، معبرةً عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر المتوفين، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

 

وكانت حصيلة الحريق الذى اندلع فجر الخميس الماضى، بوسط جوهانسبرج، قد ارتفعت إلى 76 قتيلاً، بينهم 12 طفلاً على الأقل، وإصابة حوالى 65 آخرين بجروح.

وقال وزير الصحة بجنوب أفريقيا جو فاهالا:"لقد توفي شخصان في المستشفى" متأثرين بجروحهما.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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