شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية التونسى يزور الرياض غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يزور نبيل عمار وزير الخارجية التونسي، المملكة العربية السعودية ، غدا الأحد، ومن المقرر أن يلتقى نظيره السعودي فيصل بن فرحان فى الرياض، وذلك في إطار الدورة الثالثة للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين البلدين. وفق بيان لوزارة الخارجية التونسية .

وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيانها، اليوم السبت، إن مباحثات الدورة الثالثة للجنة المتابعة والتشاور السياسي ستتركز حول سبل مزيد تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين وتدارس مستجدات المنطقة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان عمار و وزير الخارجية سامح شكرى قد ترأسا،الثلاثاء الماضى، بتونس اجتماعات الدورة الخامسة عشرة للجنة التشاور السياسى بين البلدين .

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن ملفات العلاقات الثنائية قد طرحت على طاولة مشاورات وزيري الخارجية وكذا العديد من قضايا المنطقة والملفات الدولية ذات الاهتمام المشترك.

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