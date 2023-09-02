شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: مجلس الأمة يفتتح دورته الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح مجلس الأمة الجزائرى دورته البرلمانية العادية، الاثنين المقبل، وفق "الخبر "الجزائرية .

وأوضح بيان صادر عن المجلس، أن افتتاح هذه الدورة يأتي عملا بنص المادة 138 من الدستور وبمقتضى أحكام المادة 5 من القانون العضوي رقم 16-12والذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المعدل والمتمم".

ومن جهة أخرى، كان رئيس مجلس الأمة الجزائري (الغرفة الثانية من البرلمان)، صالح قوجيل، أكد على مرتكزات السياسة الخارجية للجزائر القائمة على تبني الحلول السلمية والتفاوضية، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وشدد قوجيل على دعم بلاده لنصرة القضية الفلسطينية العادلة، ومساندة حق الشعوب المضطهدة في تقرير المصير، مشيدا بالنجاح الذي صاحب زيارات الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون إلى كل من روسيا، قطر، الصين وتركيا، وقبلها إيطاليا والبرتغال، مؤكدًا على أنها "عكست الصورة الحقيقية للدبلوماسية الجزائرية".