شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكى السعودى ينعى الأمير جلوى بن عبدالله بن عبدالعزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الديوان الملكي السعودى، اليوم السبت، بيانًا قال فيه: انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير جلوي بن عبدالله بن عبدالعزيز بن سعود بن جلوي آل سعود، وستقام الصلاة على جثمان الفقيد، يوم غدٍ الأحد، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. وفق "واس".