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الأرصاد السعودية: أمطار غزيرة على المدينة المنورة حتى 9 مساءً

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القاهرة - سامية سيد - توقع المركز الوطنى للأرصاد السعودية فى تقريره اليومى عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة ، تشمل تأثيراتها رياحا نشطة وانعدام فى مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول، بحسب وكالة الأنباء السعودية.


وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل محافظات الحناكية والمهد ووداي الفرع ، بدأت الساعة الـ 1 ظهرا وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساء اليوم .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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