شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد السعودية: أمطار غزيرة على المدينة المنورة حتى 9 مساءً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع المركز الوطنى للأرصاد السعودية فى تقريره اليومى عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة ، تشمل تأثيراتها رياحا نشطة وانعدام فى مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول، بحسب وكالة الأنباء السعودية.



وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل محافظات الحناكية والمهد ووداي الفرع ، بدأت الساعة الـ 1 ظهرا وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساء اليوم .