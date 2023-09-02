شكرا لقرائتكم خبر عن فرض حظر تجوال فى محافظة كركوك العراقية بعد توترات بين قوات الأمن ومتظاهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت قيادة شرطة محافظة كركوك العراقية، اليوم السبت، فرض حظر تجوال في المحافظة العراقية؛ على خلفية التوترات التي حدثت بين القوات الأمنية والمتظاهرين هناك.

وحسب شبكة “السومرية نيوز” العراقية، قال بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة : "نوجه كافة المواطنين بالتوجه إلى أماكن سكنهم واخلاء الشارع وعدم الانجرار تحت الشعارات والأقاويل الزائفة".

وأضاف البيان أن قيادة الشرطة بكافة توابعها ستطبق حظر تجوال في كافة أرجاء المدينة، داعيًا الالتزام تجنبًا للمساءلة القانونية.

وشهدت المحافظة في وقت سابق من اليوم، توتراً أمنياً واحتكاكاً بين مجموعة متظاهرين والقوات الأمنية.

من جانبه، وجه القائد العام للقوات المسلحة بالعراق محمد شياع السوداني، القوات الأمنية في محافظة كركوك بأخذ دورها في بسط الأمن وفرض سلطة القانون باتجاه مثيري الشغب في المحافظة.

كما شدد السوداني على أن تكون هذه القوات بالحزم في إلقاء القبض على كل من تسول له نفسه العبث بأمن كركوك ومن أي جهة كان، وعدم السماح بحمل السلاح مطلقاً باستثناء الأجهزة الأمنية.