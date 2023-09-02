شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يدعو جميع الأطراف فى كركوك للامتناع عن استخدام القوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الرئيس العراقى عبداللطيف جمال رشيد، اليوم /السبت/، جميع الأطراف العراقية للامتناع عن أى تهديد أو استخدام للقوة فى كركوك، مؤكدا أنه يتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع فى محافظة كركوك.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن رشيد تأكيده الحرص على أن يعم السلام فى كل أنحاء البلاد، داعيا جميع الأطراف العراقية إلى تغليب مصلحة الشعب واستقرار العراق على أى مصالح أخرى.. مشددًا على ضرورة اللجوء للحوار البنّاء كوسيلة لا بد منها لتهدئة التوتر الراهن بغية الحفاظ على مكتسبات وإنجازات الشعب العراقى بأطيافه كافة، وعدم فسح المجال أو منح الفرصة لعصابات الإرهاب الرامية إلى خلط الأوراق وزعزعة الاستقرار واستباحة الدم العراقي.



من جانبه وجه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم، بفرض حظر التجوال فى محافظة كركوك.



وصرح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول عبدالله بأن السوداني، وجه القطاعات الأمنية فى محافظة كركوك بأخذ دورها فى بسط الأمن وفرض سلطة القانون باتجاه مثيرى الشغب فى المحافظة .. مشددا على أن تكون هذه القطاعات حازمة فى إلقاء القبض على كل من تسول له نفسه العبث بأمن كركوك ومن أى جهة كانت، وعدم السماح بحمل السلاح مطلقاً باستثناء الأجهزة الأمنية.



وأضاف، أن القائد العام للقوات المسلحة وجه بفرض حظر التجوال فى كركوك والشروع بعمليات أمنية واسعة فى المناطق التى شهدت أعمال شغب لغرض تفتيشها بالشكل الدقيق.



ودعا السوداني، جميع الجهات السياسية والفعاليات الاجتماعية والشعبية فى محافظة كركوك، إلى أخذ دورها فى درء الفتنة والحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام.