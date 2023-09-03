شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد السعودية تحذر المواطنين من سوء الطقس الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز الوطنى للأرصاد السعودية ، إنذار أحمر لعدة مناطق محذراً المواطنين من سوء الطقس الأحد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية. وأصدر المركز أنذار أحمر بأمطار غزيرة وجريان سيول وإنعدام فى الرؤية فى مكة المكرمة والباحة وعسير والمدينة المنورة والجازان. وحذر المركز المواطنين في هذه المناطق من الخروج نظراً لشدة سوء الأحوال الجوية.

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