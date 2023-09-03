ارتفاع عدد الإصابات بكورونا فى المغرب.. وخبير يؤكد تخطيه الرقم المعلن

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات الصحية بالمغرب تسجيل ارتفاع في عدد حالات الإصابة بـ"كوفيد 19" منذ حوالي 4 أسابيع، وتحدثت وزارة الصحة، السبت، عن تسجيل 309 حالات إصابة جديدة دون تسجيل أية حالة وفاة.

وذكرت السلطات أن هذه الأرقام التي يتم الإعلان عنها تستند إلى مجموع اختبارات كورونا التي يخضع لها الأشخاص في مختلف المراكز والمختبرات.

من جهته، قال الطبيب الباحث في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي، إن الأرقام المعلن عنها ليست حقيقية لأن عدد الأشخاص الذين يخضعون للاختبارات قليل، إلّا أن هذا لا يمنع كون تتبع هذه الاختبارات يبرز بشكل جلي ارتفاع عدد الحالات.

وقال حمضي، إن المغرب يسجل "صفر وفاة" منذ أشهر عديدة، وكذلك كان الأمر بالنسبة للحالات الخطيرة إلى حدود الأسبوع ما قبل الأخير الذي سجلت فيه حالة واحدة خطيرة، وهذا يعني أنه ليس هناك تهديد للمنظومة الصحية.

وخلص المتحدث إلى أن المغرب يعيش موجة جديدة من عدوى "كوفيد"، منبها إلى "وجود متحور في العالم؛ لكنه من المؤكد أنه سيدخل المغرب"، بالإضافة إلى "أننا مقبلون على فصلي الشتاء والخريف، حيث تنتشر هذه الأمراض بسرعة"، مستبعدا "في جميع الحالات حدوث ضغط على المنظومة الصحية".