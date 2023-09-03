شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تعقد اجتماعا تحضيريا للقمة العربية الأفريقية الخامسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، اجتماع اللجنة التحضيرية الثالثة بين الأمانة العامة ومفوضية الاتحاد الأفريقي ودولة الضيافة، وهي المملكة العربية السعودية؛ وذلك للتحضير للقمة العربية الافريقية الخامسة المقرر عقدها يوم 11 نوفمبر المقبل بالرياض.

وشهد الاجتماع مشاورات بين الأمانة العامة ومفوضية الاتحاد الأفريقي والمملكة العربية السعودية للوقوف على التحضيرات اللوجستية والإعداد الجيد للقمة، كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وموضوع الدورة الخامسة للقمة العربية الأفريقية، بالإضافة الى الأنشطة والفعاليات والاجتماعات الرئيسية التي على صلة بالدورة الخامسة للقمة العربية الأفريقية.