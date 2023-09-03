شكرا لقرائتكم خبر عن الأركان الكويتية: تدريبات للبحرية والقوات الجوية بالذخيرة الحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، أن القوة البحرية ستنفذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية بمشاركة القوة الجوية بعد غد/الثلاثاء/ ولمدة يومين من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السادسة مساء.



وقالت الأركان الكويتية في بيان، اليوم الأحد إن الرماية التدريبية ستنفذ في ميدان الرماية البحري والمشار إليه بمسافة 5ر16 ميل بحري شرق رأس الجليعة امتدادا لجزيرة قاروه وبمسافة 6 أميال بحرية شرق رأس الزور امتدادا إلى جزيرة أم المرادم.



ودعت الأركان الكويتية المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر إلى عدم الاقتراب من المنطقة المذكورة خلال الفترة المعلنة حرصا منها على سلامة الجميع.