شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر.. إنقاذ رضيعة بقيت 4 ساعات تحت أنقاض عمارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت، فرق الإنقاذ التابعة للحماية المدنية الجزائرية، السبت، في إنقاذ رضيعة تحت الأنقاض، إثر انفجار عمارة في ولاية عنابة بالشرق الجزائري.

ووفق ما أعلنته الحماية المدنية، فإن الرضيعة تبلغ من العمر 9 أشهر.

يذكر أن مصالح الحماية المدنية، سجلت كحصيلة أولية، السبت، إصابة 12 شخصا إثر انفجار ضخم داخل عمارة في ولاية عنابة.

وأفاد بيان الحماية المدنية بأن الانفجار وقع في الطابق الرابع من عمارة سكنية مكونة من طابق أرضي+5. على المستوى المكان المسمى البوني وسط بلدية ودائرة البوني. ولا تزال العملية متواصلة لحد الساعة.