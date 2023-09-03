شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تتلقى قرضا ميسرا ومنحة بقيمة 106 ملايين دولار من اليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اليابان، الأحد، تقديم قرض ميسر ومنحة بقيمة 106 ملايين دولار للأردن لدعم ميزانية البلاد ومساعدته في برنامجه للإصلاح الاقتصادي.

وتأتي المساعدة المالية اليابانية فيما يقوم وزير الخارجية الياباني هاياشي يوشيماسا بزيارة للمملكة التقى خلالها الأحد نظيره الأردني أيمن الصفدي ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان في مقر وزارة الخارجية الأردنية في عمان.

وقال بيان صادر عن السفارة اليابانية في عمان إن "حكومة اليابان قررت تقديم قرض ميسر لدعم الميزانية تحت مسمى (قرض برنامج إصلاح قطاع الكهرباء وتعزيز المرونة) بقيمة 15 مليار ين ياباني، أي ما يعادل نحو مئة مليون دولار أمريكي لدعم الحكومة الأردنية في برنامجها الإصلاحي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي".

وأضاف أن "هاياشي وطوقان قاما (كذلك) بتوقيع وتبادل مذكرات منحة مساعدة بقيمة 897 مليون ين ياباني، أي ما يعادل نحو ستة ملايين وخمسمئة ألف دولار أميركي، لصالح (مشروع تعزيز قدرة تشغيل نظام الطاقة)".

وبحسب البيان "تهدف منحة المساعدة الجديدة إلى تعزيز تشغيل نظام الطاقة من خلال استبدال مرحلات الحماية القديمة الحالية بمرحلات حماية رقمية عالية الأداء في المحطات الفرعية الأساسية، وبالتالي توفير إمدادات كهرباء مستقرة وموثوقة في الأردن".

وشكر الصفدي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الياباني، "الدعم السخي" الذي تقدمه اليابان للاجئين والدعم الموجّه لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "أونروا".