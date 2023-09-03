شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن والأمم المتحدة يبحثان خطة عملية نقل نفط خزان صافر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد بن مبارك، اليوم الأحد مع المنسق العام لشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لدى اليمن ديفيد جريسلي، خطة عملية نقل نفط خزان سفينة صافر إلى الخزان البديل والانتهاء من عملية التفريغ.

وثمن بن مبارك، خلال اللقاء وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأنت)، الدعم الدولي والاقليمي لتنفيذ المشروع وإنقاذ البيئة البحرية من كارثة وشيكة ستؤثر على الدول الواقعة على مدخل البحر الاحمر اقتصاديا وبيئيا وإنسانيا.



كما تناول اللقاء الوضع الإنساني والجهود والبرامج التي تقودها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في اليمن.



وأكد وزير الخارجية اليمني، خلال اللقاء، أهمية مضاعفة الجهود وحشد الموارد للتعامل مع قضيتي النزوح الداخلي وإزالة الالغام التي تسببت بها جماعة الحوثي ، ودعم مؤسسات الدولة على المستوى المحلي والمركزي لاستعادة دورها الخدمي والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية.



من جهة أخرى، بحث جريسلي مع وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور واعد باذيب، الجهود الأممية لدعم خطط العملية التنموية والاقتصادية في البلاد.



وتناول اللقاء الإجراءات المتعلقة بالإطار العام للخطط والمشروعات المنفذة من قبل المنظمات الأممية وآلية العمل والتقييم المشترك لما تم إنجازه والخطوات المتبقية لخطة التخلص من خزان صافر بعد نجاح عملية الإفراغ.



وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني إلى ضرورة استمرار دعم الجهود الحكومية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والتوازن بين العمل الإغاثي والانتقال إلى التنموي مع مراعاة التركيز على إيصال المساعدات الانسانية للفئات المستفيدة.