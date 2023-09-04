شكرا لقرائتكم خبر عن الصفدى: اليابان شريك للأردن وشكرا على الدعم السخي الذى تقدمه للاجئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي بالعلاقات الثنائية مع اليابان، مؤكدا أن اليابان شريك للأردن.



ووجه الصفدي، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، الشكر لليابان على"الدعم السخي" الذي تقدمه للاجئين والدعم الموجّه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "الأونروا.

جاء ذلك عقب مناقشة الأردن، في عمان التعاون في مجالات الطاقة والمياه والتنمية مع اليابان خلال الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي الأردني الياباني، برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني ونظيره الياباني هاياشي يوشيماسا في مقرّ وزارة الخارجية.



وناقش اللقاء مجالات الطاقة والتجارة ومصالح البلدين ومكافحة الإرهاب، حيث أكد الصفدي أن العلاقات الثنائية على المسار الصحيح وهي وطيدة بين البلدين.



وتناول الاجتماع مسألة اللاجئين، والتحذير من تدهور الوضع وضرورة تقديم الدعم لمنظمات الأمم المتحدة.



ودعا وزير خارجية الأردن لوقف الإجراءات الأحادية الإسرائيلية التي تقوّض التوصل لسلام.. لافتا إلى أن الحوار بين الأردن واليابان عكس التزام البلدين بالمضيّ في العلاقات المشتركة.



وتعهدت اليابان، بتعزيز تعاونها مع الأردن في دعم اللاجئين، واستمرار دعم الأردن في الأمور المالية والاقتصادية والصحة الدولية.



وقال وزير الخارجية الياباني هاياشي يوشيماسا، إن بلاده تحرز تقدما في التعاون مع الأردن في المسائل السياسية والاقتصادية والأمنية بناء على الشراكة الاستراتيجية.. وقدم شكره للأردن على التعاون والتطور في العلاقات الثنائية والشراكات الخاصة والتعاون في مجال الدفاع والأمن.



وقال يوشيماسا إن اليابان تود أن تعزز تعاونها مع الأردن في دعم اللاجئين، وأيضا اليابان ستستمر بدعمها للأردن في الأمور المالية والاقتصادية وأيضا في الصحة الدولية.



وتحدث الوفد الياباني مع الأردني عن بعض المسائل المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط وسوريا وغيرها من المسائل في المحيط الهادئ وكوريا الشمالية والصين.



وأكد وزير الخارجية الياباني استمرار دعم الأردن في الإصلاح الاقتصادي والمزيد من التحديث.

