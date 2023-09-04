شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: 3 ملايين و600 ألف وافد دخلوا البلاد منذ بدء مراسم الزيارة الأربعينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، أن نحو 3 ملايين و600 ألف وافد دخلوا البلاد منذ بداية مراسم الزيارة الأربعينية.

وذكر بيان للوزارة نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمرى تستمر اللجنة الأمنية العليا لتأمين زيارة الأربعين عملها مع انتشار القطاعات الأمنية المكلفة بهذا الواجب فى جميع المناطق والطرق التى يسلكها الزائرون نحو كربلاء المقدسة، وسط استنفار كامل للجهد الاستخبارى والأمنى والخدمى". وأضاف أن "الجهات المعنية شرعت بإجراءاتها لتسهيل عملية دخول الزائرين من جميع منافذ البلاد وهى ( المنذرية - زرباطية - الشيب - الشلامچة - سفوان - مندلى - كركوك - القائم - مطار بغداد - مطار النجف - مطار البصرة)". وأشار إلى أن "أعداد المركبات الوافدة بلغت (8478) مركبة، فيما بلغ أعداد الوافدين (132879) شخصاً، وبهذه فقد بلغ أعداد الوافدين منذ بداية مراسم الزيارة (3587959) وافداً".

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