شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تستخدم طائرة "انتحارية" لاغتيال نشطاء فلسطينيين فى مخيم جنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، الاثنين، بتفعيل جيش الاحتلال لطائرة انتحارية من طراز "ماعوز" في جنين اتجاه المطلوبين الفلسطينيين الخمسة في المخيم، مشيرة إلى إصابة عددًا منهم بجروح أحدهم بحالة خطيرة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، إصابة 4 مواطنين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال الاقتحام المتواصل لمحيط المخيم.

ودوّت صفارات الإنذار في مخيم جنين، عقب اكتشاف قوة خاصة إسرائيلية.

وقالت سرايا القدس - كتيبة جنين في بيان مقتضب لها: "مجاهدونا يكشفون أمر قوة خاصة على أطراف المخيم ويمطرونها بالرصاص".

ووفق الإعلام الإسرائيلي، فإنه للمرة الأولى منذ عملية "المنزل والحديقة"، تدخل قوات حرس الحدود والجيش الإسرائيلي بمساعدة الشاباك إلى مخيم جنين لاعتقال مطلوبين.

في حين ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية: "اقتحام جنين يتم بمشاركة وحدة "دوفدفان" لاعتقال ناشط في حركة حماس".

كانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قد أدانت تصعيد اعتداءات وجرائم قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، والتي كان آخرها هجمات المستوطنين الإرهابية بحماية قوات الاحتلال على المدنيين العزل في بلدة قصرة جنوب نابلس، واعتداءاتهم على رعاة الأغنام في قرية المغير شرق مدينة رام الله، إضافة إلى إقدامهم على تقطيع واقتلاع 74 شجرة زيتون في بلدة نعلين غرب مدينة رام الله.

وطالبت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أمس الأحد، المجتمع الدولي، بضغط دولي حقيقي لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع إجراءاتها احادية الجانب غير القانونية، ولجم مليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية وتفكيكها وتجفيف مصادر تمويلها، محملة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن اعتداءات وهجمات مليشيات المستوطنين ونتائجها الخطيرة على ساحة الصراع.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن ضعف وتدني ردود الفعل والمواقف الدولية تجاه جرائم المستوطنين وعربداتهم، والفشل في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية يكرس الاحتلال ويعمق حلقات نظام الفصل العنصري "الابرتهايد"، ويشجع غلاة المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية على ارتكاب المزيد من الاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين.