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مصرع 8 أشخاص جراء فيضانات فى الجزائر.. صور

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القاهرة - سامية سيد - لقى 8 أشخاص مصرعهم في فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة انهمرت على غرب الجزائر.


فيضانات الجزائر
 

وحسب موقع الحرة، جرفت مياه الأمطار ثمانية أشخاص في ولايتي تلمسان والبيض.

وفي ولاية تلمسان شمال غرب الجزائر، تم الأحد انتشال جثث تعود لامرأتين ورجلين، تراوح أعمارهم بين 22 و73 عاما، بحسب الحماية المدنية التي أشارت إلى أن أربع ضحايا كانوا على متن مركبة جرفتها مياه نهر واد الدالية.

 

فيضان الجزائر
 

 

وفي البيض جنوب غرب البلاد، لقي أربعة آخرون، هم ثلاث نساء ورجل، حتفهم بعد أن جرفت مياه نهر واد الشادلي مركبتهم.

فيضان

وكانت قد أصدرت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية، نشرة خاصة توقعت فيها هطول أمطار رعدية على عدة مناطق في شمال الجزائر اعتبارا من السبت، مع كمية أمطار قد تتجاوز 40 ملم.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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