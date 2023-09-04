شكرا لقرائتكم خبر عن غدا طرح مناقصة بيع مخلفات انفجار مرفأ بيروت بعد 3 سنوات من وقوع الحادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطلق وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور علي حميه، في مبنى إدارة مرفأ بيروت، مناقصة عامة لبيع مخلفات انفجار مرفأ بيروت، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

تشمل تلك المخلفات التى سيتم طرحها أطنانا كبيرة من المعادن والخردة التى ظلت منذ ثلاث سنوات بالمرفأ منذ أن وقع الانفجار في 2020.

تأتى تلك المناقصة ضمن خطة إعادة إعمار المرفأ التي سبق الإعلان عن بدء إجراءاتها التنفيذية ضمن الإمكانيات المتاحة لإدارة المرفأ.

في حضور كل من رئيس لجنة الأشغال النيابية سجيع عطية ورئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية ورئيس وأعضاء مجلس إدارة مرفأ بيروت.

ومن جانبه، كان مروان عبود، محافظ بيروت، قد أكد إن الأضرار الناتجة عن انفجار مرفأ بيروت كانت أشبه بإلقاء قنبلة نووية على لبنان، موضحًا أن حجم الدمار امتد إلى 25 كيلومترا، وإزالة آثاره استغرقت عامًا، إذ دمر الانفجار كل شيء فيه.

وأضاف "عبود"، أن هناك آلاف المصابين ظلوا في الشوارع لعدم وجود أماكن بالمستشفيات، لافتا إلى أن انهيار المنازل تسبب في تشريد 300 ألف مواطن.

وأوضح أن مهمتهم الأولى كانت البحث عن ناجين وتجهيز المستشفيات، مشيرًا إلى أن البنك الدولي قدر خسائر الانفجار بـ4.5 مليار دولار.

ولفت إلى أن إعادة الإعمار جراء انفجار مرفأ بيروت تمت بأموال المواطنين والمغتربين، لا سيما وأن جميع الفئات اللبنانية شاركت في إعادة الحياة إلى شوارع العاصمة بيروت.

وأكد محافظ العاصمة اللبنانية، أن مصر من أوائل الدول التي ساعدت لبنان بعد الحادث الذي وصفه بـ"النكبة"، مضيفًا أن المستشفى المصري يقدم خدمات كبيرة في هذه المرحلة الصعبة.