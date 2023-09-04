شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. حكم قضائى بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية لتنظيم الملاحة البحرية مع الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الاثنين، بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية مع الكويت لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله.

وحسب وكالة أنباء العراق، قالت المحكمة، في بيان، إنها أصدرت قرارها لمخالفة القانون، الصادر عام 2013، لمادة بالدستور تنص على تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.