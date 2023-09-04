شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الجيوش الفرنسى يزور المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية اليوم الاثنين، أن الوزير سيباستيان ليكورنو سيقوم بجولة في الفترة من 6 إلى 11 سبتمبر تشمل المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة.

وخلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية، وهي الأولى التي يقوم بها وزير للجيوش منذ خمس سنوات، سيعقد ليكورنو لقاء مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وكذلك مع وزير الدفاع خالد بن سلمان.

وفي الكويت من المقرر أن يلتقي الوزير الفرنسي، بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع طلال خالد الأحمد الصباح، لبحث "التعاون العملياتي" مع ملفات أخرى حول التدريب العسكري، كما سيلتقي أيضا بالجنود الفرنسيين ضمن التحالف الدولي في العراق ضد تنظيم داعش.

وفي الإمارات، من المقرر أن يلتقي ليكورنو برئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومحمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع وسيلتقي أيضا القوات الفرنسية في البلاد بحسب وزارة الدفاع الفرنسية.

ووفقا لتقرير سنوي للبرلمان، بلغت صادرات الأسلحة الفرنسية 27 مليار يورو في عام 2022، وهو مستوى تاريخي، مدفوعا بشكل خاص بعقد شراء 80 طائرة رافال مع الإمارات، بقيمة أكثر من 16 مليار يورو.