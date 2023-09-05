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اليمن والمملكة المتحدة يبحثان التعاون فى المجال العسكرى

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القاهرة - سامية سيد - أشاد رئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع اليمنية اللواء الركن أحمد اليافعي، الإثنين، بدور المملكة المتحدة الداعم للقوات المسلحة اليمنية في مجال التدريب والتأهيل.

 

وأعرب اليافعي - خلال استقباله الملحق العسكري بالسفارة البريطانية لدى اليمن العقيد بيتر لي جاسيك بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى اليمن، حسبما أفادت قناة (اليمن) الفضائية الإثنين - عن تطلع الجانب اليمني إلى زيادة الدعم لوزارة الدفاع في مجال تأهيل الكوادر العسكرية اليمنية وخاصة في مجال الاستخبارات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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