شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب وسيراليون يبحثان تعزيز التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بسيراليون، تيموثي موسى كابا، الإثنين، فى الرباط، أن المغرب وسيراليون عازمان على تنفيذ الاتفاقيات الـ13 الموقعة بينهما والقرارات المتخذة خلال الدورة الأخيرة للجنة المشتركة للتعاون والتي انعقدت بمدينة الداخلة المغربية في 28 أبريل من العام الجاري.

وقدم الوزير السيراليوني، الشكر للمغرب على دعمه لترشيح بلاده للحصول على مقعد غير دائم بمجلس الأمن. وأضاف موسى كابا، في تصريحات صحفية عقب جلسة المباحثات التي جرت مع وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أن العلاقات بين البلدين تطورت بشكل ملموس في عدة مجالات تحت قيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس جوليوس مادا بيو، رئيس جمهورية سيراليون.

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