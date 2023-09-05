شكرا لقرائتكم خبر عن طقس العراق يصل نصف حد الغليان.. وتوقعات بتسجيل الحرارة 50 درجة بالبصرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تسجيل نصف درجة الغليان في محافظة البصرة.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "طقس البلاد ليوم غد الأربعاء في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً حاراً ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد" ،مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى في محافظة البصرة ستصل إلى 50 درجة مئوية".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم الخميس في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون صحواً ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً حاراً ، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".

وبين، أن "طقس يوم الجمعة في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون صحواً ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً حاراً ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وتابع، أن "طقس البلاد ليوم السبت المقبل سيكون صحواً ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".