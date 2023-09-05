شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل العراقى: نتطلع إلى إيجاد تكامل اقتصادى مع دول المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تتطلع إلى إيجاد تكامل اقتصادي مع دول المنطقة ، مشيراً إلى أنه أوشك على إكمال مرحلة مهمة من مراحل إنجاز ميناء الفاو الكبير.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن ذلك جاء خلال لقائه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للموانئ السعودية عمر بن طلال حريري، على هامش اجتماعات مؤتمر استدامة الصناعة البحرية المنعقد في جدة، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي.

وأشار السعداوي إلى أن الحكومة العراقية حريصة على تعزيز العلاقات والعمل المشترك بين البلدين، موضحا أن الموقع الجغرافي لكلا البلدين يضمن نجاح أي مشاريع استثمارية مشتركة.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للموانئ السعودية "إن الموانئ تلعب دورا مهما في نمو الاقتصاد وتحقيق الأهداف الاستراتيجية " .