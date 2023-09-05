شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام تونسى: إلقاء القبض على رئيس الوزراء الأسبق حمادى الجبالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت سلطات الأمن في تونس صباح اليوم الثلاثاء، رئيس الحكومة الأسبق حمادة جبالي، واقتادته إلى ثكنة عسكرية، مرتبطة بمكافحة الإرهاب.

وبحسب وسائل إعلام تونسية، فقد تم إيقاف الجبالي على ذمة التحقيق يوم 23 يونيو 2022 لمدة أربعة أيام قبل الإفراج عنه وإبقائه على ذمة التحقيقات المتعلّقة بشبهة غسيل أموال منسوبة لجمعية خيرية، وفق تصريح لمحاميه آنذاك سمير ديلو.