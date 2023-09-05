شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الحوار العربى اليابانى على المستوى الوزارى بالجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق منذ قليل الحوار العربي الياباني بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك برئاسة وزير الخارجية سامح شكرى ووزير الخارجية الياباني هياشي ناشاسيما.

وتعقد الدورة الثالثة للحوار السياسي العربي ـ الياباني، وعلى هامش اجتماعات الدورة الـ 160 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، ويهدف الحوار «المنتدى الوزاري العربي الياباني»، في جولته الثالثة، إلى تعميق الشراكة بين الدول العربية واليابان، والتعاون الوثيق وتقارب الرؤى السياسية بشأن التعامل مع التحديات الإقليمية والعالمية، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.