شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: الشعوب العربية واليابان يرتبطان بقيم حضارية عززت التعاون بينهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد وزير الخارجية سامح شكرى بالمواقف السياسية المتوازنة لدولة اليابان، مؤكدا أنها سببا فى علاقتها الوطيدة مع الدول العربية.

وأضاف خلال كلمته أمام الحوار العربي الياباني، أن الشعوب العربية واليابان يرتبطان بقيم حضارية مشتركة، مما انعكس على شكل التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي المتنوعة.

وأضاف أن التعاون الاقتصادي بين الدول العربية واليابان بالتنوع والشمولية، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين الجانبين إلى مليار دولار في ٢٠٢١، وهو ما ساهم في تعزيز التعاون بين الجانبين، خلال التحديات التي تواجه العالم في المرحلة الحالية، وهو ما يجدد الحاجة للتنسيق عبر الحوار المنعقد تحت مظلة الجامعة العربية.