شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط: تربطنا علاقات قوية باليابان.. وفلسطين قضية العرب الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن العلاقات بين العرب واليابان تربطها سمات مشتركة وأن هناك مساعي دائما لتبادل الزيارات وإقامة المشروعات التنموية.

وأضاف: "يأتي هذا الاجتماع في وقت يمر العالم بتحديات سياسية واقتصادية تلقي بظلالها علي العالم اجمع والمنطقة العربية".

ونتطلع بتلك المداولات أن نستغل الفرصة لخدمة مصالحنا المشتركة من أجل مستقبل أفضل.

وأكد ابو الغيط إن القضايا الفلسطينية كانت وستظل مهما كثرت الأزمات قضية العرب الأولي وسنظل ندافع عن حقوق الشعب الفلسطيني الذي يشهد حالات تعسفية يوميا بسبب قوات الاحتلال ونؤكد أنه لابد من العودة لحدود 67 ومواصلة الدعم لهذا الشعب مع ضرورة حشد الدعم لقضيته.