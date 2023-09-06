شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائرى: تدمير 7 مخابئ للجماعات الإرهابية وضبط 99 مهاجرا غير شرعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الجزائرى كشف وتدمير 7 مخابئ للجماعات الإرهابية، وضبط 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، و99 مهاجرا غير شرعى، وذلك خلال عمليات عسكرية فى العديد من الولايات على مدار أسبوع.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية -فى بيان اليوم الأربعاء، أن وحدات الجيش تمكنت، خلال الفترة من 30 أغسطس الماضي إلى 5 سبتمبر الجاري، من كشف وتدمير 7 مخابئ للجماعات الإرهابية تحتوي على 10 قنابل يدوية دفاعية و4 قنابل تقليدية الصنع، بالإضافة إلى كمية من المواد المتفجرة، فضلا عن ضبط 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، في سياق الجهود المتواصلة المبذولة لمكافحة الإرهاب.

وبحسب البيان، نجحت قوات الجيش الجزائرى في ضبط 21 تاجر مخدرات، و كمية من المواد المخدرة، وأكثر من 115 ألف قرص مخدر.

وفي سياق مكافحة الهجرة غير الشرعية، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية في إنقاذ 46 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، والقبض على 99 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات الجزائرية.