شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية المغرب: نسعى لتأسيس مجلس وزراء عربى للأمن السيبرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية المغربى ناصر بوريطة، إن رئاسة بلاده لمجلس الجامعة العربية تقوم على رؤية داعمة للعمل العربي المشترك من واقع برجماتي يعتمد التركيز على القضايا الاقتصادية والاجتماعية جنبا الى جنب مع القضايا السياسية.

وشدد خلال مؤتمر صحفي بالجامعة العربية، على ضرورة التركيز على الاستحقاقات المرتقبة، مشيرا إلى التحديات التي تواجه المنطقة والعالم والتي يتطلب التعامل معها العمل على تحقيق التوافق فيما يتعلق بالعديد من الأمور.

وأضاف أن هناك اولوية للقضية الفلسطينية وتوحيد المواقف العربية والعمل على التنسيق فيما بينهم من ناحية بالتحرك لدعم حقوق الفلسطينيين في المرحلة المقبلة.

وتابع أن ثمة تركيز على تأسيس مجلس وزراء عربي للأمن السيبراني، نظرا لما تحظى به هذه القضية من اهتمام كبير على الصعيد العالمي، مضيفا في الوقت نفسه أن هناك أولوية كبيرة للأمن الغذائى العربى.