شكرا لقرائتكم خبر عن حزب القوات اللبنانية يطالب الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لمنع التسلل عبر الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب حزب القوات اللبنانية الحكومة باتخاذ كل التدابير اللازمة والضرورية والملحة لمنع أى تسلُّل من سوريا إلى لبنان، وتحديدًا عبر الجهتين الشمالية والشرقية.

وأكد الحزب، فى بيان اليوم الاربعاء، أن المطلوب من الحكومة معالجة أزمة اللاجئين القائمة وليس مفاقمة هذه الأزمة.



وأوضح حزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع، أنه لم يلمس أية خطوات عملية تؤكد سعى الحكومة لإنهاء أزمة اللجوء السورى فى لبنان، مشيرا إلى أن المطلوب بالتوازى مع منع التسلُّل من سوريا باتّجاه لبنان، العمل على إعادة اللاجئين من لبنان باتّجاه سوريا.